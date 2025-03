Documentário “Em Cantos Verdes” estreia com exibições em escolas públicas de Campo Grande

Curta-metragem destaca as árvores e áreas verdes da Capital sul-mato-grossense, considerada uma das cidades mais arborizadas do mundo

Campo Grande recebe nesta semana o lançamento do documentário “Em Cantos Verdes”, curta-metragem que convida o público a observar com outros olhos as árvores e áreas verdes espalhadas pela cidade. A obra será exibida gratuitamente em três escolas públicas da Capital entre os dias 19 e 21 de março.

Com direção da jornalista e diretora de teatro Lu Bigatão Rios, o filme propõe uma reflexão sobre a convivência dos moradores com o patrimônio natural da cidade, reconhecida por anos como “Cidade Árvore do Mundo” pela FAO/ONU. Ao longo de 15 minutos, a narrativa alterna entre o ritmo acelerado do centro urbano e a calmaria das praças, parques e quintais repletos de verde.

Entre os personagens que compartilham suas visões estão o fotógrafo Wilmar Carrilho, conhecido por registrar a beleza das árvores locais; o professor e ator Fernando Cruz, que critica a falta de políticas públicas para preservação; e a jornalista Cristina Medeiros, que ao lado do companheiro Arlindo Fernandes cultiva diversas espécies em casa. Também participam a atriz Conceição Leite, moradores de uma área de ocupação como Marilza Silva, a professora Sueli Levandoski Paroni e o viveirista Nereu Rios, todos ressaltando a importância das áreas verdes para o bem-estar da população e o equilíbrio ambiental.

O documentário é uma realização da Deslimites Teatro e Cinema, com roteiro de Rosiney Bigattão, edição de Carlos Diehl, imagens de Israel Miranda e produção de Fernanda Kunzler. A produção conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Locais e horários das exibições:

19 de março (quarta-feira): Escola Estadual Padre Franco Delpiano (São Julião), às 9h30 e 15h30

20 de março (quinta-feira): Escola Municipal Plínio Mendes dos Santos (Guanandi), às 19h30

21 de março (sexta-feira): Escola Estadual Maria Eliza Bocayuva Correia da Costa (Vila Margarida), às 14h

