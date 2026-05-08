Subea promove feira de adoção com 50 filhotes neste domingo

A Subea (Superintendência de Bem-Estar Animal) realiza neste domingo (10), das 9h às 12h, uma ação de adoção de cães e gatos filhotes na Praça da Bolívia. A iniciativa busca proporcionar um novo lar para aproximadamente 50 filhotes e incentivar a adoção responsável.

Em clima especial de Dia das Mães, a feira convida famílias a abrirem espaço para um novo integrante de quatro patas, reforçando a importância do cuidado, do carinho e da proteção animal.

Os animais disponíveis para adoção passaram por avaliação clínica e foram vermifugados, garantindo mais segurança para os futuros tutores. Além disso, a Subea assegura a castração dos filhotes adotados, contribuindo para o controle populacional e para a promoção do bem-estar animal no município.

A ação também é uma forma de aproximar a população das políticas públicas voltadas à causa animal e estimular a adoção consciente, oferecendo aos animais a oportunidade de receber amor, cuidado e uma nova chance.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar documento pessoal com foto e comprovante de residência. A equipe da Subea estará no local orientando os interessados sobre guarda responsável e os cuidados necessários com os pets.

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