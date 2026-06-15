Aberta as inscrições para cursos de tecnologia e enfermagem em Três Lagoas

Quem busca qualificação profissional em Três Lagoas já pode se inscrever em novas turmas abertas pelo Senac MS. As oportunidades contemplam áreas com forte demanda no mercado de trabalho, como tecnologia da informação e saúde, com opções para quem deseja adquirir conhecimentos básicos em informática, iniciar uma carreira na programação ou ingressar na área da enfermagem.

Entre os cursos com inscrições abertas está o de Introdução à Informática – Windows e Office, voltado para quem deseja desenvolver competências essenciais para o dia a dia profissional. Com carga horária de 72 horas, a capacitação aborda o uso de ferramentas amplamente utilizadas em empresas e instituições, contribuindo para aumentar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

O curso é destinado a pessoas com idade mínima de 14 anos e Ensino Fundamental completo. As aulas começam em 22 de junho e seguem até 21 de julho, de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h15.

Outra opção é o curso de Lógica de Programação, uma das portas de entrada para o universo da tecnologia. A formação apresenta conceitos fundamentais para quem deseja compreender o funcionamento dos sistemas computacionais e iniciar estudos na área de desenvolvimento de software.

Com carga horária de 60 horas, o curso será realizado entre os dias 9 de julho e 11 de setembro, sempre às quintas e sextas-feiras, das 18h45 às 22h.

Para quem busca uma formação técnica com alta empregabilidade, o Senac também está com matrículas abertas para o curso Técnico em Enfermagem, uma das profissões mais requisitadas na área da saúde. A formação prepara profissionais para atuar em hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde e diversos outros segmentos do setor.

O curso possui carga horária total de 1.600 horas e é destinado a candidatos com idade mínima de 18 anos que estejam cursando, no mínimo, o segundo ano do Ensino Médio. As aulas terão início em 13 de julho e seguem até outubro de 2028, de segunda a sexta-feira, no período noturno.

As capacitações serão realizadas na unidade do Senac localizada na Avenida Antônio Trajano dos Santos, no Centro de Três Lagoas. Os interessados podem obter mais informações e realizar a matrícula diretamente na unidade ou pelo site do Senac MS por meio do link ms.senac.br/cursos/cidade/4263

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.