Jovem ameaça pais com faca e acaba baleado pela pela PM no Nova Campo Grande

Um homem de 24 anos tentou esfaquear os pais após ser repreendido por eles ao ser flagrado usando drogas na residência. Os pais acionaram a polícia e o rapaz foi baleado no tórax pela Polícia Militar ao reagir a abordagem dos policiais. O ocorrido foi na rua Vinte e um no bairro Nova Campo Grande.

A polícia foi acionada na madrugada desta quarta-feira ,após o jovem ameçar os pais, que estavam, abalados. No local, os militares pediram para que o garoto largasse a faca, mas ele apontou a faca em direção aos policiais e foi em direção a eles, Para impedi-lo, a polícia acertou disparou um tiro no tórax do jovem.

Com a siutação, os pais ameaçaram dizendo que teriam contatos que poderiam prejudicar os militares. Além disso, disseram xinagmentos contra os policiais. O Corpo de bombeiros esteve no local e levou o rapaz para a Santa Casa.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram