Adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante acusado de homicídio, em Juti

Um adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, na tarde de quarta-feira (3), após ser acusado de ato infracional análogo a homicídio qualificado. O caso aconteceu em Juti, cidade distante 324 quilômetros de Campo Grande.

O caso aconteceu por volta das 17h10, na Avenida México, no centro da cidade. De acordo com uma testemunha, a vítima, Aparecido Gomes, de 38 anos, estava consumindo bebida alcoólica com o adolescente quando, por um motivo considerado fútil, foi atingida por um golpe de faca no tórax.

Aparecido chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Santa Luzia, mas devido à gravidade do ferimento, precisou ser transferido para a Santa Casa de Naviraí. Ele permaneceu internado até a manhã de quinta-feira (4), quando não resistiu e morreu.

Após o crime, equipes da Polícia Civil realizaram buscas na região e encontraram o adolescente em tentativa de fuga, efetuando a apreensão em flagrante. Conforme levantado, o jovem já tinha histórico de outros atos infracionais, incluindo lesões corporais, furtos e tráfico de drogas, registrados em Juti e Amambai.