Motociclista morre após perder controle e bater em poste em Ponta Porã

Ezequiel Balbuena Peralta morreu no fim da tarde deste sábado (30) após sofrer um acidente de moto no Jardim Altos da Glória, em Ponta Porã, município a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 17h14, na Rua Jabaquara. A vítima conduzia uma motocicleta Kenton/Skua 150, de cor vermelha, quando perdeu o controle da direção e atingiu um poste de energia.

Com a força do impacto, Ezequiel morreu ainda no local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e constataram o óbito.

A Polícia Civil e a perícia também estiveram no endereço para realizar os levantamentos sobre as circunstâncias do acidente.

Conforme relato da esposa à polícia, Ezequiel teria consumido bebida alcoólica durante a tarde. Próximo ao corpo, os policiais encontraram sete latas de cerveja da marca Império, de 269 mililitros, todas fechadas.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi recolhido pela funerária. A motocicleta foi liberada para a esposa da vítima.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.