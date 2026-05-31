Motociclista morre após perder controle e bater em poste em Ponta Porã

Foto: MS em Foco
Foto: MS em Foco

Ezequiel Balbuena Peralta morreu no fim da tarde deste sábado (30) após sofrer um acidente de moto no Jardim Altos da Glória, em Ponta Porã, município a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 17h14, na Rua Jabaquara. A vítima conduzia uma motocicleta Kenton/Skua 150, de cor vermelha, quando perdeu o controle da direção e atingiu um poste de energia.

Com a força do impacto, Ezequiel morreu ainda no local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e constataram o óbito.

A Polícia Civil e a perícia também estiveram no endereço para realizar os levantamentos sobre as circunstâncias do acidente.

Conforme relato da esposa à polícia, Ezequiel teria consumido bebida alcoólica durante a tarde. Próximo ao corpo, os policiais encontraram sete latas de cerveja da marca Império, de 269 mililitros, todas fechadas.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi recolhido pela funerária. A motocicleta foi liberada para a esposa da vítima.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

 

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