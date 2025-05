Capital espera que apoio financeiro do Ministério da Saúde chegue nas próximas semanas

Sesau nega falta de médicos e garante que 70 mil doses contra Influenza seguem nas geladeiras

Em meio ao aumento expressivo de casos e óbitos por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em Campo Grande, a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, esteve em Brasília para solicitar apoio financeiro e vacinas ao Ministério da Saúde. Em entrevista ao O Estado, Rosana relatou as tratativas com o ministro da Saúde e detalhou as estratégias adotadas na capital sul-mato-grossense diante do cenário de emergência.

“Expus toda a nossa situação. Como o ministro é médico e infectologista, ele entendeu rapidamente as medidas que tomamos aqui”, afirmou Rosana Leite. O encontro, articulado com apoio da bancada federal — Wander Loubet, Dagoberto Nogueira e a senadora Tereza Cristina —, resultou em um encaminhamento direto à Secretaria Executiva do Ministério para tratar da liberação de recursos financeiros emergenciais.

Segundo Rosana, Campo Grande ampliou a oferta de leitos e contratou mais profissionais de saúde para dar conta da crescente demanda. “Tivemos um aumento muito grande no atendimento. Com o decreto de emergência, ampliamos os leitos e o RH. Agora precisamos de reforço financeiro”, afirmou.

Além de verbas, também foi discutida a possibilidade de acionar a Força Nacional do SUS, medida que, por ora, foi descartada, mas segue sendo monitorada.

Vacinação extra-muro

Um dos principais pontos da reunião foi a ampliação da vacinação contra a gripe. Rosana explicou que, embora o foco continue nos grupos prioritários — crianças, gestantes e idosos —, a estratégia emergencial é vacinar também fora desses grupos, especialmente diante do avanço do vírus H1N1 em Campo Grande.

“Nosso cenário é diferente de outras cidades do Brasil. Aqui, a H1N1 é a que mais circula e causa internação”, afirmou. A ampliação da vacinação já está em curso, com mais de 70 mil doses ainda disponíveis na rede.

A secretaria aposta em ações fora das unidades de saúde para aumentar a cobertura vacinal. “Estamos vacinando em escolas, creches, instituições de longa permanência, supermercados e shoppings, inclusive durante o feriado prolongado”, anunciou.

Casos e mortes crescem em 2025

De acordo com o Painel de Síndromes Respiratórias, Campo Grande já soma 1.154 casos notificados de SRAG em 2025, com 82 óbitos registrados. A maior parte das mortes está concentrada entre idosos, mas também foram registrados óbitos fora do grupo prioritário, como na faixa etária de 40 a 49 anos. “Nesse caso, era uma pessoa com múltiplas comorbidades”, esclareceu Rosana.

Entre os agentes causadores dos óbitos estão:

– Influenza A: 23 mortes

– Covid-19: 10

– Vírus Sincicial Respiratório (VSR): 5

– Rinovírus: 3

– SRAG não especificada: 34

A faixa etária com maior número de mortes foi a de 60 a 69 anos, com 17 registros. Já o maior número de casos notificados está entre bebês menores de 1 ano (297) e crianças de 1 a 4 anos (231).

Atendimento reforçado

Apesar da crise, Rosana garante que Campo Grande não enfrenta falta de médicos. “Fizemos chamamento recente. Só para urgência, chamamos 40 médicos na semana passada. Se for preciso, temos cadastro e autorização da prefeita para ampliar”, disse.

A expectativa da secretaria é de que o reforço federal chegue nas próximas semanas, com liberação de recursos e novas remessas de vacinas, permitindo manter as ações emergenciais em curso.

Sindicatos da Educação alertam para prevenção

Com o avanço dos casos de SRAG em Campo Grande, entidades representativas da educação têm reforçado a necessidade de retomar medidas de biossegurança nas escolas.

A ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) emitiu um comunicado orientando professores e trabalhadores da rede pública municipal a reforçarem os cuidados preventivos. A recomendação inclui uso de máscaras em ambientes fechados, higienização constante das mãos com álcool em gel, ventilação dos espaços escolares e afastamento imediato em caso de sintomas gripais.

“Estamos acompanhando com atenção os números divulgados pelas autoridades de saúde e percebemos a necessidade de reforçar cuidados que, embora conhecidos, precisam ser intensificados”, afirmou o presidente da ACP, Gilvano Bronzoni. Ele também destacou a importância da vacinação como principal ferramenta de proteção. “Cada professor, aluno e familiar vacinado ajuda a quebrar a cadeia de transmissão dos vírus”, completou.

Fetems e a vacinação de educadores

A Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) também deve divulgar nos próximos dias uma nota oficial com recomendações semelhantes. A entidade lembra que os profissionais da educação são grupo prioritário na campanha de vacinação contra Influenza.

“Devemos retomar os cuidados do tempo de pandemia. Uso de máscaras, álcool em gel, evitar contato físico com pessoas com sintomas respiratórios e buscar atendimento médico ao sentir os primeiros sinais da doença. A vacinação está liberada para a categoria e é fundamental para conter o avanço dos casos”, destacou a direção da Fetems.

A nota também orienta os educadores a evitarem aglomerações e a colaborarem com a prevenção dentro e fora do ambiente escolar.

Adufms e o papel da comunidade

A Adufms (Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) também se posicionou. Em resposta ao O Estado, a entidade afirmou que mantém preocupação constante com a saúde de professores, estudantes e familiares, e defendeu ações mais firmes das autoridades públicas.

“As autoridades de saúde devem priorizar o atendimento à população, com foco em ações preventivas. Diante da superlotação nas unidades de saúde, é importante manter a vacinação em dia, evitar aglomerações e buscar repouso e tratamento diante de sintomas. Medidas simples podem reduzir os efeitos do surto”, destacou a nota da diretoria.

Vacinação no feriadão

*1º de maio*

*9h às 14h*

*Praça Jardim Noroeste*

Rua Indianápolis, 1.949

Jardim Noroeste

*9h às 15h*

*Mercado Gaúcho*

Rua Santo Ângelo, 312

Coronel Antonino

*2 de maio*

*9h às 15h*

*Comper Tamandaré*

Av. Tamandaré, 635

Jardim Leonídia

*9h às 15h*

*Fort Parati*

Rua da Divisão, 1.208

Jardim Parati

*3 de maio*

*9h às 16h*

*Pátio Central*

Rua Marechal Rondon, 1.380

Centro

*4 de maio*

*11h às 17h*

*Norte Sul Plaza*

Av. Pres. Ernesto Geisel, 2.300

Jardim Joquei Club

Por Suelen Morales

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.