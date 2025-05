Casal é indiciado por uso fraudulento de cartão bancário perdido em Dourados

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Dourados, identificou e indiciou um casal suspeito de realizar compras utilizando um cartão bancário perdido. O prejuízo à vítima foi de aproximadamente R$ 500.

Segundo o relato do proprietário, o cartão foi perdido após uma ida a um supermercado. Pouco tempo depois, ele começou a receber alertas de compras que não havia realizado. As transações incluíam gastos em mercados e postos de combustíveis.

A partir do registro do boletim de ocorrência, a equipe de investigação analisou imagens de câmeras de segurança, que levaram à identificação dos autores: um homem de 24 anos e uma mulher de 19. Os dois teriam se passado pelo titular do cartão para efetuar as compras fraudulentas.

Durante diligência na residência do casal, os policiais constataram que o veículo usado nas ações havia sido vendido, numa tentativa de dificultar o rastreamento. Além disso, o cartão bancário foi destruído — os suspeitos o queimaram para eliminar provas do crime.

Ambos foram conduzidos à 2ª Delegacia de Polícia de Dourados e indiciados por furto qualificado mediante fraude, cometido em concurso de pessoas. O inquérito segue em andamento.