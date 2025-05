Assessora da Segov é presa por dirigir embriagada e agredir policial em Campo Grande

Uma assessora de imprensa vinculada à Segov (Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais) foi detida na madrugada desta quinta-feira (1º), em Campo Grande, após se envolver em um acidente de trânsito sob efeito de álcool e agredir um policial militar.

O caso ocorreu por volta das 4h20 na Avenida Bom Pastor, no bairro Vilas Boas. Conforme registro policial, a servidora pública dirigia um veículo Mercedes Benz C200 quando colidiu com um Hyundai HB20 que estava estacionado. O proprietário do carro atingido acionou a Polícia Militar.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que a motorista apresentava claros sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, fala desordenada e comportamento agressivo. Ela ainda segurava uma garrafa de cerveja.

Durante a abordagem, a mulher resistiu à ação dos policiais, chegou a desferir chutes em um dos PMs e acabou danificando o celular funcional de um deles, um aparelho da marca Xiaomi. Diante da situação, foi necessário colocá-la no compartimento de presos da viatura para conter sua conduta.

O automóvel conduzido pela servidora foi removido ao pátio, já que não havia ninguém para se responsabilizar pelo veículo no momento da ocorrência.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.