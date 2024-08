Campo Grande é a segunda capital com melhores índices de Saneamento básico do Brasil

Trabalho e investimentos tendem a ampliar a qualidade de vida de quem escolheu o município para morar

Saneamento básico e água tratada já é uma realidade para os moradores de Campo Grande, nos últimos dois anos mais de 130 mil pessoas foram beneficiadas com o serviço, graças a Águas Guariroba. No total foram 415 quilômetros implantados, em 24 bairros e no Distrito Industrial e a expectativa é de que finalize este ano com cerca de 500 quilômetros de tubulações. Os avanços projetaram o município como a segunda capital com maior cobertura de esgoto do país, conforme o Ranking do Instituto Trata Brasil, divulgado em março deste ano.

Atualmente, 99% da população de Campo Grande – o que representa mais de 898 mil pessoas – acessam água tratada e 92,4% contam coleta e tratamento de esgoto. Além disso, ainda neste ano, Campo Grande deve chegar ao índice de 95% de acesso de coleta e tratamento de esgoto.

“Em 2024, Campo Grande completa 125 anos. Temos orgulho de dizer que a Capital de Mato Grosso do Sul também é a Capital do saneamento. O saneamento básico de Campo Grande passa por grandes transformações com as obras de esgotamento sanitário avançando por toda a cidade. A Capital atingiu com nove anos de antecedência as metas estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento, sobre universalização dos serviços de água e esgoto”, comemorou a empresa em nota.

Questionada sobre as expectativas para os próximos quatro anos se tratando de saneamento e distribuição de rede de água tratada. A empresa destaca que além das metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, a Águas Guariroba tem metas contratuais a serem cumpridas com a prefeitura.

“Essas metas estabelecem que até 2029 a Capital deve alcançar 98% de cobertura da rede de esgoto. A concessionária tem investido para que isso aconteça. Só nos últimos dois anos foram implantados mais de 420 quilômetros de rede de esgoto, por meio do programa Campo Grande Saneada. Tudo isso faz de Campo Grande a 2ª Capital do país com os melhores índices de saneamento”, pontua.

O levantamento do instituto indicou para um número extremamente positivo na Capital, já que houve um salto de 9 pontos, na posição se comparado ao ranking de 2023. Quanto ao ITE (Indicador de Atendimento Total de Esgoto), Campo Grande (MS) contava com 86,24% de cobertura na época da medição. Com os investimentos e obras, o percentual de cobertura que está sendo ampliado atenderá 95% da população assistida pela rede de esgoto até o final do ano.

“Com investimentos efetivos em saneamento básico e melhorias, Campo Grande em poucos meses se tornará um exemplo para o país no que diz respeito à cobertura de rede de esgoto e distribuição de água potável. Nosso compromisso é garantir que cada cidadão tenha acesso a esses serviços essenciais, promovendo saúde e qualidade de vida para toda a população,” afirma a prefeita Adriane.

Por Michelly Perez

