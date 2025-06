Capacitação da MS Pantanal alia prática em campo, troca de experiências e valorização profissional

Com foco na padronização de serviços e no fortalecimento da cultura organizacional, a Ambiental MS Pantanal promoveu, nos dias 3 e 4 de junho, uma capacitação intensiva para colaboradores que atuam nas obras de expansão do sistema de esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul.

A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a qualificação contínua das equipes operacionais, assegurando a execução de obras com qualidade, eficiência e responsabilidade ambiental em todas as regiões atendidas.

Segundo Clayton Bezerra, diretor-executivo da MS Pantanal, o treinamento foi fundamental para padronizar a recomposição de valas, calçadas e pavimentos nas diferentes realidades encontradas nos municípios do estado.

“Queremos garantir que o serviço seja bem executado em qualquer cidade, com qualidade técnica e respeito ao cidadão”, destacou.

Além da parte técnica, a capacitação também reforçou o alinhamento com os valores da PPP entre Sanesul e MS Pantanal, que tem como meta universalizar o esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul até 2031.

“Estamos em plena fase de aceleração das obras, até abril de 2026, nosso compromisso é entregar uma infraestrutura sólida e eficiente, com a meta de implantar mais de 824 quilômetros de redes coletoras em todo o estado. Cada equipe tem um papel estratégico nesse processo. Precisamos entregar com excelência e garantir que a população perceba o valor desse serviço”, completou.

Para Nivaldo Luiz, gerente de serviços da MS Pantanal, o momento foi pensado para reforçar o sentimento de pertencimento.

“Quando mostramos que o colaborador faz parte de algo maior, ele entende o impacto do seu trabalho na vida das pessoas. Nosso objetivo é que o serviço seja tão bem-feito que se torne imperceptível para quem usa a via, isso é qualidade”, pontuou.

Alaiana Santos, coordenadora de Recursos Humanos, destacou que o treinamento reforça a autonomia e o protagonismo dos colaboradores.

“Este momento é sobre oferecer direção e apoio. Reforçamos que cada profissional é corresponsável pela entrega final. Essa consciência fortalece a nossa cultura e impacta diretamente na qualidade dos serviços prestados”, afirmou.

Equipes da MSP visitam obras e absorvem boas práticas

A programação incluiu módulos teóricos sobre segurança, padronização de processos, uso correto dos equipamentos e cultura organizacional com destaque para a Mandala Aegea, que orienta comportamentos como autorresponsabilidade e senso de dono.

Na etapa prática, as equipes não apenas participaram de intercâmbio de experiências com a concessionária Águas Guariroba, mas também visitaram uma obra in loco, observando diretamente os procedimentos de recomposição de pavimento e implantação de rede. Essa vivência em campo, ao lado dos profissionais da Águas Guariroba, permitiu a absorção de boas práticas que serão aplicadas em suas próprias localidades.

Colaboradores compartilharam suas percepções e expectativas sobre os conteúdos abordados pelo curso.

Lucas, da equipe de Amambai, afirmou: “Aprendi que sempre há uma forma mais correta de usar os equipamentos. Isso reduz manutenção, aumenta a produtividade e valoriza nosso trabalho.”

Marcos, de Anaurilândia, finalizou destacando a relevância da experiência: “Sou novo na empresa e estou aprendendo muito. O foco é seguir firme e melhorar a cada dia.”

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram