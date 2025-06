Último dia para se inscrever em processo seletivo da SES-MS; PF oferece mil vagas com salários de até R$ 26,8 mil

A SAD (Secretaria de Estado de Administração), por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), encerra nesta segunda-feira (9) as inscrições para o processo seletivo que vai contratar profissionais para atuar nas Equipes de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei.

São ofertadas 10 vagas, distribuídas entre os cargos de assistente social (1), enfermeiro (3), médico clínico-geral (1), médico psiquiatra (2) e psicólogo (3). Os salários variam entre R$ 2.572,66 e R$ 3.118,38, com acréscimos de adicional de função e gratificação de risco de vida. A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais, conforme o cargo.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.concursos.ms.gov.br até o final do dia.

Outro destaque é o concurso da Polícia Federal, que abriu mil vagas para diversas funções. Os salários iniciais variam de R$ 14.164,81 a R$ 26.800,00, dependendo do cargo.

Estão disponíveis 120 vagas para delegado, 69 para perito criminal, 630 para agente, 160 para escrivão e 21 para papiloscopista.

As inscrições estão abertas desde o dia 26 de maio e seguem até 13 de junho de 2025, às 18h. Os interessados devem preencher o formulário no site do Cebraspe (www.cebraspe.org.br), responsável pela organização do certame.

