MS começa a semana com mais de 3,4 mil vagas de emprego; Campo Grande concentra 688 oportunidades

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) iniciou a semana ofertando 3.468 vagas de emprego em diversas áreas e municípios do estado. Só em Campo Grande, a capital, são 688 oportunidades disponíveis para quem está em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

As funções com maior número de vagas na capital incluem auxiliar de linha de produção (407), servente de obras (222), auxiliar de limpeza (117), operador de caixa (77), motorista de caminhão (72), pedreiro (65), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (64) e motorista carreteiro (61).

Para pessoas com deficiência (PcD), há 74 vagas reservadas em Campo Grande. Os interessados devem apresentar laudo médico atualizado, além dos documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Interior do estado também tem oportunidades

Além da capital, diversas cidades do interior sul-mato-grossense concentram centenas de postos de trabalho. Destaque para:

Dourados: 350 vagas

Três Lagoas: 215 vagas

Paranaíba: 211 vagas

Chapadão do Sul: 200 vagas

Aparecida do Taboado: 167 vagas

Corumbá: 163 vagas

Cassilândia: 113 vagas

Os interessados podem conferir mais informações ou se candidatar diretamente nas unidades da Funtrab de cada município.

