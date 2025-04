Suspeito de tentar matar policial durante perseguição em Anaurilândia é solto menos de 24 horas após prisão

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na tarde de sábado (19) em Anaurilândia, a 379 quilômetros de Campo Grande, após tentar atirar contra um policial militar durante uma perseguição. Apesar da gravidade da ocorrência, menos de 24 horas depois, a Justiça concedeu alvará de soltura ao suspeito, que agora responderá em liberdade pelos crimes de tentativa de homicídio, invasão de domicílio e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo informações do site Cenário MS, a prisão ocorreu durante a Operação Semana Santa, realizada pela Polícia Militar no município. Uma denúncia anônima informou que o rapaz estava armado e ameaçando pessoas na Avenida Brasil, no centro da cidade.

Os policiais localizaram o suspeito e deram voz de abordagem, mas ele desobedeceu e fugiu a pé. Durante a perseguição, já na Rua Floriano Peixoto, ele parou repentinamente, virou-se para um dos policiais e sacou um revólver calibre .38, tentando atirar contra o agente. O disparo, no entanto, falhou. O jovem então jogou a arma no chão e continuou a fuga, invadindo uma residência nas proximidades.

A arma foi recuperada pelos policiais e, segundo a PM, havia duas munições, sendo uma delas percutida — o que confirma a tentativa de disparo. Em seguida, o suspeito invadiu outra casa, na Rua Prudente de Moraes, onde foi localizado e preso. Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia. Antes, passou por exame de corpo de delito no Hospital Municipal da cidade.

Soltura rápida causa indignação

A decisão judicial que colocou o suspeito em liberdade ocorreu no domingo (20), menos de um dia após o flagrante. A audiência de custódia foi dispensada, e a Justiça expediu alvará de soltura, permitindo que ele responda aos crimes em liberdade. A medida gerou indignação entre moradores da cidade e membros da segurança pública, especialmente devido ao fato de o rapaz já possuir antecedentes criminais por disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio em outros estados. A Polícia Civil segue investigando o caso. O nome do suspeito não foi divulgado oficialmente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais