Trutis enfrenta parlamentares da esquerda desde o início do mandato, diz deputado

O empresário e Deputado Federal Loester Trutis (PL) visitou, nesta segunda-feira (4), o estúdio do portal O Estado de MS e participou do podcast Entrevistando, onde contou sobre seu trabalho no plenário para a educação e segurança pública de Mato Grosso do Sul, além de polêmicas envolvendo seu nome dentro da imprensa.

Trutis conta em uma conversa descontraída que teve o primeiro estabelecimento comercial, um bar, com posicionamento político reconhecido na mídia nacional. “O sul-mato-grossense não pode falar que eu mudei por conveniência.”

O bolsonarista diz que em 3 anos de mandato e já cumpriu todas as promessas feitas por ele em 2018. Seja na área da segurança, educação e na defesa de pautas conservadoras, como, por exemplo, porte de arma, combate a ideologia de gênero e gravidez na adolescência.

“Por meio de uma pesquisa do Instituto Ranking, eu fui o parlamentar que mais investiu em segurança pública, por meio de emendas, da história do Mato grosso do Sul. As primeira viaturas com proteção balística em MS foram compradas com emendas minhas.”

Segundo o deputado federal, os primeiros fuzis importados e com grande poder de fogo foram compradas por meio de emendas dele. “Todas as minhas votações foram a favor do profissional de segurança pública, seja ele guarda municipal, policial federal, policial militares e outros cargos.”

“Além disso, estou construindo quatro centros de robótica em MS, uma em Dourados, Campo Grande, Três Lagoas e Ponta Porã. O de Ponta Porã já funcionando e dos outros locais a com as emendas já pagas. Com isso eu acredito que fiz meu papel com educação”, comemora.

“Estive em quase 600 sessões e 2.1 mil votações, 100% alinhados com Bolsonaro. Inclusive sou relator de muitas delas, como a do Centro de Alcântara no Maranhão [espaçoporto da Agência Espacial Brasileira] e o Acordo do Brics [criado para auxiliar o financiamento para a ampliação da infraestrutura das nações emergentes e subdesenvolvidas], completa.”

Em 75% do seu mandato, o deputado federal conta que combateu os projetos de lei da esquerda. “Digo que o plenário é para decidir sim ou não, agora a verdadeira política acontece dentro das comissões. Eu sou da comissão de Segurança Pública e das Relações Exteriores e Defesa Nacional.”

“Na comissão de relações exteriores é onde temos os maiores embates com a esquerda, mas na segurança pública também. Eu sou a favor de punições mais severas ao criminoso e os parlamentares de esquerda a favor de punições mias brandas e até de uma não punição”, conclui Trutis.