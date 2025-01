Conheça os quatro primeiros secretários anunciados na equipe de Adriane Lopes

Foram anunciados nessa sexta-feira (3), os quatro primeiros integrantes que irão compor o secretariado de Adriane Lopes (PP) para a Sefaz (Secretaria de Fazenda), Semades (Secretaria de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico), Semadi (Secretaria de Administração e Inovação) e Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação).

Para comandar as autarquias neste mandato pautado na reforma administrativa, para otimizar a gestão pública, foram anunciados nomes de gestores que já faziam parte da administração municipal.

“Nesta nova etapa, estamos reafirmando nossa confiança em profissionais que já fazem parte da gestão e têm desempenhado um trabalho essencial para avanço de Campo Grande. Seguimos juntos, fortalecendo nossa equipe para continuar transformando a cidade com responsabilidade e transparência”, escreveu Adriane Lopes nas redes sociais.

Um dos nomes é de Márcia Helena Hokama, que era titular da Sefin (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento) e assumirá a Sefaz.

Andréa Alves Ferreira Rocha, que comandou a extinta Seges (Secretaria Municipal de Gestão) será responsável pela Semadi (Secretaria de Administração e Inovação)

Ademar Silva Junior será o titular da Secretaria de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico (Semades), criada a partir da reestruturação da antiga Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

Na Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC), permanece Leandro Basmage como diretor-presidente.

Conheça o perfil dos secretários

Márcia Helena Hokama é formada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Auditoria e Contabilidade Pública, com MBA em Gestão Pública. Foi auditora do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul), tendo atuado como diretora de Contabilidade, Orçamento e Finanças. Atuou como secretária adjunta da Sefin (2021 a abril de 2022) e titular da pasta de abril de 2022 a dezembro de 2024.

Andréa Alves Ferreira Rocha é Advogada, com formação em Gestão Municipal. Foi professora universitária na Uniderp (2002-2017) na disciplina de Direito Processual Civil. Atuou na Secretaria de Assistência Social como chefe da Assessoria Jurídica (2017-2022). Em 2022, foi assessora jurídica do gabinete da prefeita e, em julho de 2024, assumiu a Secretaria Municipal de Gestão.

Ademar Silva Junior é médico-veterinário com especialização em agronegócios. Foi presidente da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul), do Conselho Curador da Funar (Fundação Educacional para o Desenvolvimento Rural) e do Conselho Administrativo do Senar AR/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Atuou como vice-presidente de Finanças da CNA (Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil) e presidente da Anater (Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural).

No âmbito estadual, foi secretário-adjunto da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e diretor-presidente da Funtrab (Fundação do Trabalho de MS). Ocupou o cargo de secretário na Sidagro, onde liderou iniciativas voltadas ao progresso econômico sustentável e à inovação.

Leandro Basmage é graduado em Engenharia Mecatrônica, com mestrado em Inteligência Artificial. Atuou em cargos de liderança em grandes empresas do setor sucroalcooleiro e em instituições de ensino de Campo Grande, tanto como docente quanto coordenador de cursos. Possui artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Está na gestão pública há três anos e lidera a Agetec como diretor-presidente desde julho de 2024.

São ao todo 18 órgãos municipais que integram a estrutura básica da administração direta. Os demais nomes para secretarias e autarquias serão anunciados gradualmente nos próximos dias, após assinarem um contrato de gestão, comprometendo-se com metas e o avanço dos indicadores da administração pública.

Por Carol Chaves

