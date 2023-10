Vizinho sobe no muro, xinga e mostra partes íntimas para jovem de 19 anos

Apavorados, moradores da Vila Marechal Rondon, em Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande, procuraram a polícia na tarde de ontem (20), para denunciar o vizinho por importunação sexual. Em depoimento na delegacia, as vítimas relataram que o homem subia em cima do muro e exibia suas partes íntimas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem subia no muro da residência, mostrava as partes íntimas e depois preferia palavras de baixo calão. Uma mãe de uma das vítimas, relatou que o caso se repete diariamente, mas desta vez ficou incomodada, após a filha relatar sobre o caso, e acionou a polícia para tomar providências.

