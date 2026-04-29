Campo Grande lidera o Mapa do Turismo no Brasil

Campo Grande segue consolidando sua posição de referência no turismo nacional ao manter a classificação como “município turístico” no Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento estratégico do Ministério do Turismo que orienta políticas públicas e investimentos no setor em todo o país.

O Mapa do Turismo Brasileiro identifica municípios com vocação turística ou impactados pela atividade, organizando-os em regiões para promover o desenvolvimento integrado do setor. Para integrar o Mapa, as cidades precisam atender a critérios estabelecidos pelo Governo Federal, como possuir um órgão municipal de turismo estruturado e manter prestadores de serviços cadastrados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

De acordo com certificação emitida pelo Ministério do Turismo, Campo Grande permanece oficialmente integrada ao Mapa, com validade até abril de 2027, reforçando sua regularidade e compromisso com as diretrizes nacionais para o desenvolvimento turístico.

A atual classificação como “município turístico” corresponde ao mais alto nível da categorização nacional, reunindo destinos que concentram maior fluxo de visitantes e que oferecem infraestrutura e serviços consolidados. Também integram o Mapa os “municípios com oferta turística complementar” e os “municípios de apoio ao turismo”.

A permanência nesse patamar evidencia o trabalho contínuo da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), responsável pela condução das políticas públicas voltadas ao turismo na Capital.

Ao destacar a importância do reconhecimento, o secretário da Semades, Ademar Silva Junior, ressalta que o resultado é fruto de um esforço coletivo e estratégico “A manutenção de Campo Grande no mais alto nível do Mapa do Turismo Brasileiro demonstra que estamos no caminho certo, com planejamento, investimentos e, principalmente, com o comprometimento das nossas equipes. Seguimos trabalhando para fortalecer o setor, ampliar oportunidades e valorizar os nossos atrativos”.

Na mesma linha, o gerente de Turismo da Semades, Wantuyr Tartari, enfatiza o impacto direto da certificação no desenvolvimento do município “Estar entre os municípios turísticos do Brasil reforça a credibilidade de Campo Grande como destino e amplia as possibilidades de captação de recursos e parcerias. Isso nos permite avançar na qualificação dos serviços, na promoção do destino e na construção de experiências cada vez mais completas para quem visita a nossa cidade”.

O município segue investindo na articulação entre o poder público, a iniciativa privada e instituições regionais, com foco na qualificação dos serviços turísticos, no fortalecimento dos atrativos locais e na ampliação da oferta de experiências.

Mais do que um reconhecimento, a permanência no Mapa do Turismo Brasileiro representa uma ferramenta estratégica para impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável, gerando emprego, renda e valorizando as potencialidades de Campo Grande como destino turístico.

Por Prefeitura de Campo Grande