Campo Grande vai congelar: Bosque dos Ipês anuncia pista de patinação no gelo para toda a família

Iceland chega em maio prometendo tombos divertidos, risadas e momentos inesquecíveis durante a temporada mais fria do ano

Prepare o casaco, aqueça as risadas e segure firme na mão de quem você ama: Campo Grande vai congelar — pelo menos dentro do Shopping Bosque dos Ipês. A partir do dia 23 de maio, a Praça Central recebe a “Iceland Bosque dos Ipês”, uma pista de patinação no gelo que promete transformar o shopping em um verdadeiro cenário de inverno cheio de diversão, adrenalina e momentos em família.

A atração segue até o dia 31 de agosto e chega como uma das grandes apostas do Bosque para a temporada de frio e férias escolares, que se aproximam. Com estrutura preparada para receber públicos de todas as idades, a pista convida crianças, jovens e adultos para viverem experiências que misturam diversão, desafios, equilíbrio — e, claro, alguns tombos engraçados que acabam virando boas histórias para contar depois.

Porque a verdade é uma só: ninguém esquece a primeira vez no gelo. Tem quem deslize como profissional, quem descubra novos talentos e quem passe boa parte do tempo tentando não cair. E justamente aí mora a graça. Entre escorregões, gargalhadas e tentativas de manter o equilíbrio, surgem os melhores momentos compartilhados em família e entre amigos.

A proposta da Iceland Bosque dos Ipês é justamente transformar o passeio no shopping em uma experiência afetiva e divertida, especialmente em uma época do ano em que o clima mais frio naturalmente aproxima as pessoas. A ambientação promete criar aquele clima típico de inverno, convidando o público a desacelerar, aproveitar o momento e criar novas memórias.

A atração conta com opções para diferentes faixas etárias. Crianças de 2 a 4 anos poderão participar exclusivamente nos carrinhos adaptados, enquanto crianças acima de 5 anos já poderão entrar na pista para patinar.

Além de ampliar as opções de entretenimento em Campo Grande, a novidade reforça o Shopping Bosque dos Ipês como um dos principais destinos de lazer da cidade, oferecendo atrações sazonais que unem experiência, convivência e diversão para toda a família.

Entre uma queda e outra, o importante será aproveitar o momento — porque os melhores encontros acontecem quando a diversão reúne quem a gente ama.

Serviço

O Shopping Bosque dos Ipês fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, no bairro Novos Estados, em Campo Grande.

Mais informações pelo telefone (67) 3004-5555 ou pelo site bosquedosipes.com.



Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram