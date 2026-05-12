Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 52 milhões nesta terça-feira

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasi
As seis dezenas do concurso 3.007 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de MS), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 52 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de MS), nas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site das Loterias da Caixa e pelo aplicativo Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

 

