Mecânico de MS é executado a tiros no Paraguai

Picape com placas de Chapadão do Sul ficou crivada de balas durante ataque em Pedro Juan Caballero

João Morel, de 46 anos, foi executado no início da tarde desta segunda-feira (18), no cruzamento das ruas Tomás L. Rojas e Paulino Ramirez, no bairro María Victoria, em Pedro Juan Caballero. A picape em que a vítima seguia ficou crivada de balas calibre 9 milímetros.

O veículo, um Fiat Toro branco, possui placas de Chapadão do Sul. Após ser alvejado, o condutor perdeu o controle da direção, e o veículo parou em um terreno baldio.

A vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda conforme levantamento da Polícia Nacional, João era funcionário de uma oficina, e o veículo pertencia a um cliente.

A investigação continua e, até o momento, ninguém foi preso.

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