Droga escondida em tanque de moto é apreendida e homem acaba preso

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de quase 6 quilos de cocaína na rodovia SC-480, em Chapecó (SC). O caso foi divulgado nesta segunda-feira (6).

A abordagem aconteceu após informações de que uma motocicleta, vinda de Ponta Porã, poderia estar transportando material ilícito. Equipes do posto rodoviário de Goio-Ên interceptaram o veículo.

Durante a vistoria, os policiais encontraram 42 tabletes de cocaína escondidos dentro do tanque de combustível da moto, submersos no líquido. Ao todo, foram apreendidos 5,8 quilos da droga.

Além disso, os agentes identificaram sinais de adulteração na numeração do motor do veículo.

O condutor, de 48 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia em Chapecó. Ele deve responder por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo.

A droga e um celular foram entregues à Polícia Civil, enquanto a motocicleta foi levada para perícia.