Campo Grande terá esquema especial de ônibus durante o feriado da Proclamação da República

O transporte coletivo de Campo Grande vai operar com horários diferenciados e reforço na frota neste sábado (15), feriado da Proclamação da República. A medida, divulgada pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) nesta terça-feira (11), tem o objetivo de garantir o atendimento da população e evitar longas esperas nos terminais.

Durante a manhã, entre 5h e 12h30, quatro ônibus extras estarão disponíveis nos terminais Guaicurus, Aero Rancho, Nova Bahia, Júlio de Castilhos, Bandeirantes e General Osório, prontos para atender casos de aumento na demanda. No período da tarde, das 12h30 às 19h, o número de veículos de reserva nesses locais será reduzido para dois.

Já nos terminais Morenão e Hércules Maymone, dois ônibus permanecerão em operação de reforço durante todo o dia, das 5h às 19h. A Agetran destacou que, além desses veículos adicionais, a frota regular seguirá circulando normalmente.

Algumas linhas específicas – 515, 522, 051, 061, 080, 081 e 082 – funcionarão com o horário de sábado, sem a inclusão de veículos extras. As demais linhas manterão o cronograma tradicional aplicado em domingos e feriados.

De acordo com a agência, o esquema especial foi planejado para assegurar a eficiência do serviço e atender adequadamente à demanda durante o feriado prolongado.