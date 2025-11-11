Quarta edição da Corrida da Advocacia será neste domingo (16)

Está tudo pronto para o próximo domingo, dia 16 de novembro, quando será realizada mais uma edição da Corrida da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul.

Do total de inscritos, aproximadamente 800 são de profissionais da advocacia e o restante de pessoas da sociedade e amantes do esporte. Os atletas inscreveram-se nas categorias masculino e feminino para distâncias de 5 km, 10 km e 21 km.

Foram disponibilizados dois lotes, com limite para mil inscritos e, segundo dados iniciais, a edição 2025 da corrida será novamente um sucesso. Os participantes terão toda a assistência durante o percurso.

Os kits para a corrida serão retirados na sede da OAB/MS na sexta, das 14 às 19 horas, e no sábado, das 9 às 12 horas. A largada será às 5h30 do domingo, em frente a sede da OAB/MS, na Av. Mato Grosso, 4.700.

Se você perdeu a inscrição não tem problema, venha torcer para os atletas da advocacia.