Sobe para sete o número de mortos após passagem de tornado no Paraná

O governo do Paraná confirmou, nesta terça-feira (11), a sétima morte relacionada à passagem do tornado que devastou a região centro-sul do estado na última sexta-feira (7). A nova vítima é José Eronides de Almeida, de 70 anos, morador de Rio Bonito do Iguaçu, cidade mais atingida pelo fenômeno. Ele morreu no sábado (8), em uma unidade médica da região, após sofrer uma insuficiência cardíaca aguda.

Segundo a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), o óbito foi incluído no balanço oficial por estar ligado ao estresse pós-trauma causado pelo tornado. Com isso, o estado contabiliza sete mortes confirmadas, sendo seis em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava. Ainda conforme a pasta, 20 pessoas permanecem internadas com ferimentos e ao menos 835 ficaram feridas durante a tragédia. Não há registro de desaparecidos.

O governo estadual anunciou a liberação de R$ 50 milhões do Fecap (Fundo Estadual de Calamidade Pública) para a reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu. Além disso, a Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) aprovou, no domingo (9), o repasse de R$ 3 milhões extras e um projeto que autoriza o pagamento direto às famílias afetadas, com previsão de até R$ 50 mil por residência destruída.

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) enviou equipes ao município para prestar orientações e avaliar a antecipação de benefícios assistenciais aos moradores atingidos. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 90% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, que tem aproximadamente 14 mil habitantes, foi destruída pela força do tornado, um dos mais devastadores já registrados no Paraná.

