Instituições beneficentes promovem bazares com produtos da Receita Federal neste sábado em Campo Grande

Duas instituições beneficentes de Campo Grande realizam neste sábado (13) bazares com produtos apreendidos e doados pela Receita Federal. A venda de itens como brinquedos, roupas, eletrônicos e acessórios é uma das principais fontes de arrecadação das entidades, que utilizam os recursos para manter projetos sociais e atender famílias em situação de vulnerabilidade.

Bazar do Instituto ISA

No bairro Aero Rancho, o Instituto ISA (Instituto Social Alecrim) promove seu bazar das 8h às 18h, na Avenida Costa Melo, 987. Entre os itens disponíveis estarão patins, patinetes, mochilas, casacos, brinquedos, barracas infantis, acessórios de celular, roupas e diversos outros produtos.

Para garantir organização e evitar aglomerações, a instituição fará a distribuição de senhas por ordem de chegada. O Instituto ISA desenvolve ações voltadas a famílias em situação de vulnerabilidade e utiliza a renda do bazar para ampliar o atendimento.

Bazar da Instituição Magma

Também no sábado, a Instituição Magma (Movimento de Associadas Gestantes e Mulheres em Ação) realiza seu bazar das 9h às 15h, na Associação de Moradores Paulo Coelho Machado.

Entre os produtos disponíveis para venda estão perfumes importados, câmeras, pneus de moto, garrafas térmicas, roupas e brinquedos. A entidade aceita pagamentos via Pix, dinheiro e cartões.

Os bazares são considerados essenciais para o custeio das atividades das instituições, que dependem de doações e ações solidárias para continuar atendendo a comunidade.

