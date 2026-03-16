Aberto processo seletivo para estágio em diversas áreas; inscrições vão até 9 de abril

A PGE/MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para o 6º Processo Seletivo Simplificado para o Programa de Estágio Remunerado. As inscrições iniciam nesta segunda-feira (16), e seguem até 9 de abril de 2026.

Em Campo Grande, as vagas são para estudantes de Direito, Ciências Contábeis, Jornalismo, Audiovisual, Gestão de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. Já em Coxim, a oportunidade é destinada apenas aos acadêmicos de Direito.

Os interessados em participar do processo seletivo devem preencher o Formulário de Inscrição no Portal Estadual de Concursos e Processos Seletivos.

Após preencher o Formulário de Inscrição, o acadêmico deverá encaminhar, até o dia 09 de abril de 2026, para o e-mail analisecurricular@pge.ms.gov.br, os seguintes documentos anexados: minicurrículo e cópia do histórico escolar dos dois últimos anos letivos cursados (2024 e 2025).

A carga horária do estágio será de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais. O estagiário do Programa de Estágio da PGE/MS receberá bolsa-estágio mensal no valor de um salário-mínimo e auxílio-transporte.

O Processo Seletivo Simplificado consistirá das seguintes etapas:

Etapa I: análise curricular com histórico escolar, de caráter eliminatório e classificatório, para todas as áreas de atuação;

Etapa II: entrevista, de caráter classificatório, somente para a área de atuação Jornalismo;

O Aviso de Seleção com todas as informações sobre o processo seletivo pode ser conferido na edição n. 12.100 do DOE (Diário Oficial Eletrônico do Estado).