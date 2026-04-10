Ação do governo freia alta de passagem aérea, diz presidente da Anac

Medidas reduzem impacto de reajuste no combustível e devem limitar aumento das tarifas

As medidas adotadas pelo governo federal para conter os impactos do aumento no combustível de aviação devem limitar a alta no preço das passagens aéreas no país. A avaliação é do presidente da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), Tiago Chagas.

Segundo ele, as ações não impedem o reajuste, mas reduzem o impacto ao consumidor. “As medidas tomadas pelo governo foram importantes para frear o aumento e não para evitar o aumento”, afirmou.

O cenário de pressão nos preços começou após a Petrobras anunciar, no início de abril, um reajuste médio de 55% no querosene de aviação (QAV), influenciado pela alta do petróleo no mercado internacional em meio a conflitos no Oriente Médio. O combustível representa cerca de 40% dos custos das companhias aéreas.

De acordo com Chagas, sem qualquer intervenção, o aumento poderia resultar em alta entre 20% e 30% nas passagens. Com as medidas adotadas, a estimativa é de reajuste entre 10% e 12%.

“Cinquenta e cinco por cento de aumento no preço do querosene de aviação representa mais ou menos de 20% a 30% no aumento da passagem aérea”, explicou.

Entre as ações, está o parcelamento do reajuste do combustível pela Petrobras. A estatal aplicou inicialmente 18% de aumento e deve diluir o restante ao longo dos próximos seis meses.

O governo federal também zerou as alíquotas de PIS (Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre o combustível, além de disponibilizar linhas de crédito para as companhias aéreas.

“São medidas para aliviar o caixa das empresas para que elas não repassem tanto o aumento do combustível no valor das passagens agora”, disse.

Segundo o presidente da ANAC, há expectativa de adesão rápida das companhias às medidas. Ele destaca que o encarecimento das passagens pode reduzir a demanda e afetar a ocupação dos voos.

“Se as pessoas não voarem, significa aviões menos cheios. Isso pode provocar até cancelamento de rotas que se tornam não rentáveis”, afirmou.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram