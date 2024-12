Parceria entre países vai possibilitar negociações diretas com produtores

Integração visa reforçar relações comerciais e empresariais entre as regiões

A integração Global Brasil e Shanghai de Negócios, busca fortalecer as relações comerciais e empresariais entre os dois países, que vai gerar divisas, emprego e renda para ambas as nações, além de alavancar as atividades de exportação e importação. Essa trajetória, pelo acordo bilateral, deu um passo importante na última terça-feira (24), quando o empresário Jaime Valler e outros representantes se reuniram com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

No encontro, foi entregue o memorando de protocolo ao qual o Alckmin deu sinal verde para que o projeto seja desenvolvido. Participou da reunião também o Membro do Comitê Internacional da Federação Chinesa de Compatriotas no Exterior, Lu Congrong, além de outras autoridades como Osmar Capucci e Marcos Derzi, diretor-presidente da AEM/MS (Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso Casal olhando preço de chinelos em loja na região central de Campo Grande do Sul). Para Valler, a parceria ajudará os produtores brasileiros a fazer negociações diretas com seus compradores. “A aproximação dos chineses, que são os compradores dos produtos, com os produtores. Uma conversa direta sem intermediadores.

Cabe destacar que a China é o principal parceiro nas exportações de produtos sul- -mato-grossenses. Outros pontos do projeto destacados no encontro, têm como objetivo firmar o Pavilhão Brasileiro na Plataforma Global Shanghai, através do movimento empresarial representado, além de fortalecer a cooperação empresarial e comercial, viabilizando a participação de empresas brasileiras na Plataforma. Faz parte do projeto também a instalação de empreendimento na zona portuária de Santos, com sede em São Paulo, para estreitar ainda mais a relação empresarial entre Brasil e China.

A Plataforma é um esforço bilateral dos países para aumentar, otimizar e agregar valores à comercialização e industrialização dos produtos chineses e brasileiros. Os líderes e empresários, Jaime Valler e Lu Gongrong, estão unidos no sentido do objetivo comum e recíproco, estão instalando uma Associação para que, através dos interesses legítimos, possa representar de forma abrangente toda ambiência dos interesses do Brasil e que possa agasalhar novas possibilidades de geração de unidades industriais no Brasil e de processamento de produtos brasileiros da China, melhorando a logística, armazenagem, distribuição e potencialização das transações entre o Brasil e a China.

Ainda no encontro, o vice-presidente aproveitou para parabenizar também o diretor-geral do Jornal O Estado, Jaime Váller, pelo papel importante na economia do Estado. “Parabenizo pelo trabalho prestado a Mato Grosso do Sul e todas as áreas da imprensa e comunicação, no setor dos negócios, na vida empresarial, gerando emprego e promovendo desenvolvimento ao Estado”, comentou.

Relações exteriores

O advogado que está cuidando das tratativas, professor universitário Francisco Cabreira, explicou para o jornal O Estado que o acordo bilateral vai possibilitar benefícios para os produtores. “Essa parceria vai garantir para o produtor brasileiro vender com segurança jurídica e com segurança econômica. E isso, para os nossos produtores, é o que interessa, como também receber. E os chineses sempre pagaram pontualmente. E o ministro Geraldo garantiu que vai dar todo o apoio”, reforçou.

A expectativa é que as operações no porto de Santos passem a ser exercidas no primeiro semestre de 2025. Garantindo incentivos econômicos como isenção ou redução de impostos a zero.

O gerente de Cidades e Gestor Público, Giovani Oliveira, apontou resultados positivos com o apoio bilateral. “O programa governamental vai estimular a economia integrada, conectada e mundial, visando sustentabilidade, qualidade de vida e segurança humana com dignidade”, finalizou.

Por Suzi Jarde

