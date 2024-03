Em uma semana, mais sete pessoas morrem por COVID-19 em Mato Grosso do Sul

Campo Grande foi a cidade que mais confirmou óbitos por COVID-19 no período

Em apenas nos último sete dias, foram registrados mais 1.365 casos confirmados e outras sete mortes em decorrência da COVID-19 em Mato Grosso do Sul. Com os resultados da semana, apenas em 2024 o Estado soma 6.137 casos confirmados e 41 óbitos.

Segundo números do boletim epidemiológico semanal da SES (Secretaria de Estado de Saúde), divulgados na tarde desta terça-feira (12), Campo Grande é a cidade que mais confirmou casos nos últimos sete dias, com 390 novos casos na última semana. Dourados aparece logo em seguida, com 77 novos casos confirmados.

ÓBITOS

Na última semana, mais sete pessoas tiveram a causa da morte por Covid-19 confirmada, o mais novo é um rapaz de 28 anos, residente em Campo Grande, enquanto o mais velho é uma mulher de 84 anos, também da Capital. Confira os dados:

Ao todo, Campo Grande foi a cidade que mais confirmou óbitos por Covid nesta semana, sendo três homens de 28, 70 e 71 anos e uma mulher de 84; Corumbá confirmou a morte de um homem de 72 anos; Coxim um homem de 63 anos e Ivinhema o de um homem de 50 anos.

