Empresa é multada em R$86mil por incêndio em fronteira do Cerrado e Pantanal

Uma empresa contratata para serviços em uma fazenda em Rio Verde foi multda em R$86 mil reais por provocar um incêndio na região que fica nos limites dos biomas Cerrado e Pantanal.

O incêndio começou devido a quebra de um poste de transmissão de energia elétrica, ocasionada pela colisão com uma máquina agrícola operada pela empresa contratada para serviços na propriedade.

O ocorrido foi no dia 23 de julho de 2024, a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Rio Negro avistou uma extensa coluna de fumaça durante um patrulhamento terrestre e ao se aproximarem do local, avistaram moradores e trabalhadores das fazendas vizinhas tentavam conter o incêndio.

Os policiais uniram esforços com os empregados da fazenda para combater as chamas e utilizando um trator de esteira, conseguiram realizar um aceiro, impedindo que o fogo se espalhasse para outras propriedades. No entanto, devido à força do vento, não foi possível evitar que o incêndio atingisse uma área de mata.

A equipe da Energisa foi acionada e desligou a rede de transmissão de energia elétrica. Em seguida, a PMA contatou o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Coxim, que deslocou uma equipe para o local. Após um árduo trabalho de combate às chamas, os focos de incêndio foram finalmente extintos no dia 25 de julho de 2024, por volta das 17h30min, encerrando assim os rescaldos.

No dia seguinte, 24 de julho, a PMA realizou a autuação da empresa contratada para realizar os serviços na propriedade, impondo uma multa de R$ 86.000,00 pela queima de 85,39 hectares de área de pastagem atingidos.

