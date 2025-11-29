TJMS realiza 11º Mutirão de Precatórios e economiza mais de R$ 215 mil aos cofres públicos

Entre os dias 24 e 26 de novembro, o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), por meio do Nupemec (Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos), realizou o 11º Mutirão de Precatórios. Coordenado pelo desembargador José Ale Ahmad Netto, o evento reforçou o compromisso da Justiça estadual com a celeridade e a resolução consensual de litígios, além de gerar uma economia expressiva aos cofres públicos.

Durante os três dias de audiências, foram realizadas 125 sessões, das quais 74 terminaram em acordo — um índice de sucesso de 59,20%. Caso todos os pagamentos fossem feitos integralmente, o Estado desembolsaria R$ 1.656.674,70. Com os acordos firmados, o valor total foi reduzido para R$ 1.441.117,02, resultando em uma economia de R$ 215.557,68.

A abertura do mutirão, realizada no dia 24, contou com a presença da juíza auxiliar da Vice-Presidência, Simone Nakamatsu, responsável pela coordenação das ações relativas aos precatórios no TJMS. Em seu discurso, Nakamatsu destacou o impacto positivo do mutirão para credores e entes públicos, ressaltando que o método consensual permite reduzir o passivo estatal ao mesmo tempo em que oferece uma solução mais rápida e eficiente aos cidadãos.

Solicitado pela Vice-Presidência do Tribunal, sob responsabilidade do desembargador Eduardo Machado Rocha, o mutirão reafirma sua importância como instrumento essencial para a eficiência da Justiça sul-mato-grossense. Além de acelerar o atendimento das demandas judiciais, contribui para a promoção da paz social e reforça o compromisso do TJMS em entregar soluções mais ágeis e justas à população.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais