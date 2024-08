Acusado de tentativa de homicídio em São Paulo é preso em MS

O rapaz é acusado de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido em julho, na cidade de Tarabai (SP).

Um rapaz, de 19 anos, foi preso na manhã de ontem, (20) por agentes do SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) de Três Lagoas. Ele é acusado de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido em julho, na cidade de Tarabai (SP).

No dia do crime o homem teria agido em conjunto com outra pessoa. Um mandado de prisão preventiva foi expedido no final de julho, e o rapaz foi considerado foragido da Justiça Paulista.

Na última sexta-feira (16), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul recebeu informações das delegacias das cidades de Tarabai e Pirapozinho (SP), informando que o foragido poderia estar em Três Lagoas.

Os policiais iniciaram as investigações e encontraram o rapaz no município, distante a 326,8 km de Campo Grande.

