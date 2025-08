Com 205 vagas e 21 empresas participantes, Feirão do Emprego começa amanhã (6) no Bosque

Estão confirmadas 21 empresas com 205 vagas de emprego para o II Feirão de Empregos da Funtrab, que acontecerá no Bosque dos Ipês. Há oportunidades voltadas tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para pessoas sem experiência comprovada. O evento será realizado nos dias 6 e 7 de agosto, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC) e o Governo de Mato Grosso do Sul.

O objetivo do Feirão é aproximar empregadores e candidatos, oferecendo serviços essenciais para quem deseja ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. Durante o II Feirão de Empregos, serão disponibilizados os seguintes atendimentos:

Cadastro de trabalhadores

Encaminhamento para vagas de emprego

Cadastro de empregadores

Orientações sobre a CTPS Digital (Carteira de Trabalho e Previdência Social)

O evento será realizado no Piso 1 do Shopping Bosque dos Ipês, em frente à Academia Positivamente, próximo ao novo local do Fácil. Essa é uma excelente oportunidade para quem procura uma nova colocação profissional ou deseja iniciar sua trajetória no mercado de trabalho.

Empresas que precisam contratar também podem participar! O cadastro para participação pode ser feito diretamente com a Funtrab pelo telefone (67) 9 9280-3816, com Nancy.

Atendimento Funtrab no Bosque todos os dias

A Funtrab realiza atendimento diário no Fácil, localizado no 1º piso do Bosque dos Ipês, próximo à Praça Central, no corredor de acesso à Administração do shopping. A entrada mais próxima é pela portaria A. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 18h.

Serviço

O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, bairro Novos Estados. Para mais informações, ligue (67) 3004-5555 ou acesse o site bosquedosipes.com. Siga o shopping nas redes sociais @bosquedosipes e acompanhe todas as novidades.