Campo Grande ganha novo posto para emissão de identidade no Shopping Norte Sul

A nova identidade poderá ser emitida no local a partir desta quarta

A população de Campo Grande passa a contar, a partir desta quarta-feira (30), com mais uma unidade para emissão da carteira de identidade. O 9º Posto de Identificação da capital será inaugurado no Shopping Norte Sul Plaza, ampliando a oferta de serviços de identificação civil na região do bairro Jardim Joquei Club, área que concentra cerca de 60% da população da Cidade.

A nova unidade integra a rede do Instituto de Identificação (II), vinculado à Polícia Científica de Mato Grosso do Sul (PCiMS), órgão da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Com a inauguração, Mato Grosso do Sul passa a contar com 90 postos de identificação, sendo 9 na Capital e 81 no interior.

Assim como os demais Postos de Identificação, a nova unidade será responsável pela emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), que substitui o RG e utiliza o CPF como número único de identificação. O documento, tem versão digital e física e, a emissão da primeira via é gratuita até 2033.

Inicialmente, a unidade do Shopping Norte Sul funcionará com cinco estações de atendimento e equipe de sete servidores. No local serão ofertadas 200 vagas diárias para atendimentos, com agendamento prévio que deve ser feito no site da Sejusp (www.sejusp.ms.gov.br).

A estrutura deverá ser ampliada nos próximos meses para até dez estações, dobrando a capacidade de atendimentos. Com as novas vagas, sobe para 1.000 o número de identidades emitidas diariamente na capital.

Segundo o diretor do Instituto de Identificação, Daniel Freitas, a nova unidade representa um avanço na descentralização dos serviços. “Leva mais comodidade à população e reforça o compromisso do Estado com o direito à identidade civil e à cidadania”, afirmou.

Carteira de Identidade Nacional

A CIN terá validade variada conforme a faixa etária: cinco anos para crianças até 12 anos, dez anos para pessoas entre 12 e 60 anos, e validade indeterminada para maiores de 60. A substituição do RG tradicional será obrigatória em todo o país até 2032.

Para emitir a nova carteira de identidade, é necessário agendar previamente o atendimento e apresentar CPF e certidão de nascimento ou casamento. Também é possível incluir informações como nome social, tipo sanguíneo e do título de eleitor.

A CIN é uma ferramenta considerada fundamental para inclusão social: já foram emitidas 7.490 unidades para pessoas com deficiência no Estado.

A abertura do novo posto também marca o início da agenda estadual de atendimentos para o mês de setembro. Estão previstas 900 vagas diárias em Campo Grande e 1.300 no interior. Vagas extras serão liberadas semanalmente às sextas-feiras, e casos urgentes poderão ser tratados diretamente nos postos.

Para o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, a iniciativa reforça o compromisso do governo com serviços públicos modernos e acessíveis. “A identidade civil é porta de entrada para o exercício da cidadania. Estamos garantindo um serviço mais próximo, eficiente e digno”, disse.

Com Gov MS