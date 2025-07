Lula critica tarifa dos EUA e cobra respeito em entrevista ao New York Times

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou estar “indignado” com a postura do governo norte-americano diante da nova tarifa de 50% imposta às exportações brasileiras e afirmou que quer ser tratado com respeito. A fala foi dada ao jornal The New York Times, em entrevista publicada nesta quarta-feira (30), a primeira concedida por Lula ao periódico em 13 anos.

A reportagem abre com a frase: “O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está indignado” e destaca que o petista aceitou a entrevista porque “queria falar ao povo norte-americano sobre sua frustração com Trump”, em referência ao atual presidente dos Estados Unidos.

Lula criticou a falta de diálogo por parte do governo de Donald Trump, alegando que “ninguém quer conversar” sobre a taxação, que entra em vigor nesta sexta-feira (1º de agosto). “Esteja certo de que estamos tratando isso com a máxima seriedade. Mas seriedade não requer subserviência”, declarou. “Eu trato todo mundo com grande respeito. Mas eu quero ser tratado com respeito”, completou o presidente.

A matéria ressalta que “talvez nenhum líder mundial esteja desafiando o presidente Trump tão fortemente quanto Lula”, e relembra atritos recentes entre os dois governos. Em tom firme, Lula voltou a rebater a exigência de Trump para que o Brasil interrompa o que chamou de “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu por tentativa de golpe de Estado. Segundo o petista, o chefe da Casa Branca parece ignorar que “aqui no Brasil, o Judiciário é independente”.

Lula também retomou os paralelos que tem feito entre os ataques de 6 de janeiro de 2021 nos EUA e os do 8 de janeiro de 2023 no Brasil, quando apoiadores de Trump e Bolsonaro, respectivamente, invadiram e depredaram sedes dos poderes após derrotas eleitorais. “Se Trump estivesse no Brasil, estaria enfrentando os mesmos processos que Bolsonaro”, afirmou o presidente brasileiro.

A entrevista aprofunda a tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, escancarada com o novo pacote tarifário, e evidencia o distanciamento político entre os dois líderes.

