Policia Civil prende três por tráfico de drogas e comercialização ilegal de arma de fogo, em Dourados

Nesta terça-feira (29), a Polícia Civil realizou a prisão de três indivíduos, após apreensão de três armas de fogo, munições, aproximadamente R$ 4.000,00 em espécie e entorpecentes. O caso aconteceu em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela polícia, as diligências se iniciaram há meses pela Defron, mediante investigação de um grupo responsável por realizar o tráfico de drogas e o comércio de armas.

Na manhã de ontem, durante as investigações descobriram que um homem, de 36 anos, estaria comercializando uma arma de fogo com outro de 22 anos. Ambos estariam vinculados a uma possível atividade de tráfico de drogas, e a venda ileal de armas era realizada para garantir a traficância.

O apoio e da SIG (Setor de Investigações Gerais) foi solicitado para realizar as diligências. No local, os agentes presenciaram o momento em que os dois suspeitos negociavam a venda do revólver. Foram encontrados na residência um revólver calibre 38, contendo 2 munições, além de 30 munições do mesmo calibre e dois pares de punho de revólver.

Já na residência do homem de 22 anos foram encontrados mais um revólver calibre 38, uma pistola glock calibre 9mm, com 2 carregadores, além de 43 munições calibre 9mm, estando 15 delas em um carregador que estava inserido na arma, pronta para disparo; além de aproximadamente 4 mil reais em espécie.

Por fim, as suspeitas eram que ambos estariam envolvidos com uma mulher que guardava os entorpecentes em sua residência. No local, foram encontradas a quantia de 6,6kg de skunk, além de petrechos para o tráfico, como balança e rolo filme.

Os suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia da DEFRON para os procedimentos de praxe.

