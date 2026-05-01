Campo Grande e Inocência lideram geração de empregos em Mato Grosso do Sul em março

Campo Grande e Inocência foram os principais motores da geração de empregos formais em Mato Grosso do Sul no mês de março. Juntas, as duas cidades responderam por mais da metade do saldo positivo de 3.554 novas vagas com carteira assinada no Estado.

Os dados foram divulgados pela Semadesc e têm como base o levantamento do Caged. A Capital lidera com 1.428 novos postos de trabalho, enquanto Inocência aparece em segundo lugar, com expressivos 899 empregos gerados.

Expansão industrial impulsiona Inocência

O crescimento fora da curva em Inocência está diretamente relacionado à instalação da megafábrica de celulose da Arauco, prevista para entrar em operação em 2027. Com cerca de 8 mil habitantes, o município praticamente dobrou de tamanho nos últimos meses, alcançando aproximadamente 16 mil pessoas, entre moradores e trabalhadores ligados ao empreendimento.

O avanço representa uma virada no cenário local. Em 2022, a cidade registrou saldo negativo de empregos (-5), com 724 admissões e 729 desligamentos. Já em 2023, o saldo foi tímido, com apenas 9 vagas criadas.

Outras cidades também têm saldo positivo

Após Campo Grande e Inocência, os municípios com melhor desempenho foram Três Lagoas (324), Corumbá (271) e Chapadão do Sul (180). Também apresentaram resultados positivos Paraíso das Águas (124), Fátima do Sul (111), Dourados (104) e Itaquiraí (92).

Na outra ponta, os maiores saldos negativos foram registrados em Paranaíba (-181), Aral Moreira (-142) e Laguna Carapã (-141).

Estado acumula mais de 14 mil vagas no ano

No panorama estadual, Mato Grosso do Sul registrou 40.698 admissões e 37.144 desligamentos em março, segundo o Caged. Com isso, o saldo mensal ficou positivo em 3.554 vagas. No acumulado de 2026, o Estado já soma 14.030 empregos formais criados, indicando ritmo consistente de geração de trabalho ao longo do ano.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais