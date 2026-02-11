Operção Vault é deflagrada para investigar furto de cofre e resulta em prisões em Corumbá

No cumprimento de mandados judiciais, equipes apreenderam porções de cocaína, mais de 16 quilos de skunk, munições, dinheiro e outros materiais ligados ao tráfico

Na manhã desta terça-feira (11), a operação Vault, deflagrada em Corumbá, investiga o furto de um cofre levado de uma residência da cidade. A ação faz parte de um trabalho iniciado após o registro do crime, quando foram subtraídos bens pertencentes à vítima.

Segundo as informações apuradas, o furto chamou atenção pela forma como foi executado. A ação teria sido rápida e direcionada apenas ao cofre, sem sinais aparentes de arrombamento, o que levanta a suspeita de que os envolvidos conheciam a localização do objeto.

Durante as investigações, que incluíram análise de imagens e coleta de informações, surgiram indícios da participação de mais de uma pessoa no planejamento e na execução do crime. Com base nas provas reunidas, a Justiça autorizou prisões, buscas e apreensões, além do acesso a dados que podem ajudar no esclarecimento do caso.

No ordens judiciais, equipes localizaram cerca de 76 gramas de uma substância semelhante à pasta base de cocaína em um estabelecimento comercial da cidade. Dois suspeitos foram presos no local.

Em outro endereço alvo das buscas, foram apreendidos aproximadamente 16,3 quilos de uma substância conhecida como skunk, munições de calibre 16, R$ 7.790 em dinheiro, aparelhos celulares, uma seladora térmica utilizada para embalar drogas e uma motocicleta. Um homem que possuía mandado de prisão em aberto foi localizado e preso. Ele também deve responder por tráfico de drogas e posse irregular de munição.

A ação contou com apoio de outras unidades policiais da região. As investigações continuam para esclarecer o caso e identificar possíveis outros envolvidos.

