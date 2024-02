Emenda de Dagoberto Nogueira garante patrulha mecanizada para Distrito de Camisão, em Aquidauana

Deputado federal participou da entrega e destacou a importância

O deputado federal Dagoberto Nogueira participou, na manhã deste sábado (24), da entrega de patrulha mecanizada, adquirida por meio de emenda parlamentar em parceria com o município de Aquidauana. O conjunto de máquinas foi entregue para o Distrito de Camisão e tem o objetivo de atender os pequenos produtores e as famílias que trabalham na agricultura familiar.

A patrulha é composta de um trator agrícola potência 110cv, 4 cilindros, com capota e com os implementos. Uma grade aradora e uma carretinha semi graneleira. O investimento foi de R$ 261.800,00, cujo recurso foi viabilizado de emenda do deputado Dagoberto Nogueira, no valor de R$ 180 mil somados à contrapartida de R$ 81.800,00 de recursos próprios da prefeitura.

“Pra mim é uma honra poder entregar esse maquinário todo. Sei da importância que tem isso para o pequeno produtor. Ela vai fazer muita diferença. Quero também enfatizar o ótimo trabalho que o prefeito Odilon tem feito. É muito fantástico e diferente do que qualquer outro já fez. Essa parceria continuará por muito tempo, faremos muitos investimentos na cidade e na região com outros prefeitos”, declarou Dagoberto Nogueira.

O deputado também ressaltou o trabalho do vereador e presidente do Legislativo, Nilson Pontim, que solicitou a emenda: “O Nilson é um grande companheiro e eu tenho orgulho dessa parceria. Ele se esforça, vai lá no meu gabinete, pede e sempre se dispõe a trabalhar em prol dos aquidauanenses”.

O prefeito, Odilon Ribeiro, agradeceu a todos pelo esforço e pontuou que quer estreitar cada vez mais os laços com Dagoberto.“Estamos junto e vamos restaurar uma grande parceria de investimentos para Aquidauana. Em nome de todos e da comunidade, eu agradeço por esse presente abençoado que ajudará e muito quem mais precisa, que é o homem do campo”, finalizou.

Com informações da assessoria