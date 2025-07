Campanha “Sacola Solidária” aquece inverno de quase 400 crianças na Capital

Cerca de 400 crianças de diferentes instituições sociais em Campo Grande foram presenteadas com sacolas personalizadas contendo um conjunto de moletom, graças à campanha “Sacola Solidária”, idealizada pela empresária Laura Amorim, diretora da Arezzo, e Tete Zahran, produtora rural e presidente da Associação Somos Anjos da Guarda.

Cada sacola entregue continha o nome da criança, idade e instituição de origem. O principal item era o conjunto de moletom, mas teve sacolas que foram bem recheadas.“A criança recebia aquele presente feito especialmente para ela, o item principal era o moletom, mas tivemos amigas que foram além e presentearam com outras coisas. Essa visibilidade e pertencimento muda o dia de uma criança”, relembrou Laura, emocionada.

A campanha foi lançada durante a Festa Junina da instituição, no início de junho, e exigiu mobilização intensa em menos de dois meses. Parceiros como a gráfica Lazuli e demais voluntários também foram essenciais.

De acordo com Tete, além da entrega dos kits de inverno, a associação mantém há dez anos ações de apoio a reformas, doação de mobiliário, veículos e estrutura para entidades que acolhem crianças. “Nós não trabalhamos diretamente com os atendidos. Nosso modelo é apoiar as instituições que fazem um trabalho sério. Sabemos onde cada centavo está indo”, explicou Tete Zahran, presidente da ONG.

O Somos Anjos da Guarda, que nasceu de uma conversa entre amigas, atua totalmente de forma independente e através de recursos adquiridos em parcerias, por meio de mulheres voluntárias que buscam instituições que atendem crianças e adolescentes em situação de risco.

“Nosso trabalho só é possível com o apoio da sociedade. O poder público não consegue fazer tudo. Se a sociedade não participar, essas crianças ficam invisíveis”, afirmou Laura.

Com o sucesso da primeira edição, a campanha “Sacola Solidária” deve se tornar anual. E se depender da disposição das idealizadoras, o número de crianças atendidas tende a crescer. “É cansativo, sim. Mas é muito maior a alegria de ver o resultado. A cada sorriso, a cada sacola entregue, a gente entende por que faz isso”, finaliza Tete.

O próximo evento para levantar recursos para a associação acontecerá em novembro deste ano, a tradicional feijoada solidária que chega a sua quinta edição. Para mais informações entre em contato com 67 9 8425-2045 ou pelas redes sociais @somosanjosdaguarda.

Por Taynara Menezes

