Motociclista morre em colisão contra veículo na Avenida Ceará em Campo Grande

Na noite do último sábado (19), um motocilista morreu após colidir em um carro na Avenida Ceará em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência a colisão ocorreu por volta das 23h no cruzamento da via a rua Pernambuco. O homem de 67 anos morreu e o passageiro, filho da vítima, um homem de 3 7 anos ficou ferido e foi levado para a Santa Casa.

O condutor do carro, um homem de 40 anos disse que atravessava o cruzamento quando a moto colidiu na lateral do carro. O Corpo de Bombeiros eo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local para prestar socrro.

Também atenderam a ocorrência, a PMMS (Polícia Militar de MS) e a Perícia Científica.