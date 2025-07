Idoso morre após colisão em São Gabriel do Oeste

Na noite do último sábado (19), um idoso de 81 anos morreu devido a ferimentos causados em um acidente em São Gabriel do Peste. O idoso veio a óbito na Santa Casa, onde estava internado desde o último dia 10 de julho.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em uma bicileta eleétrica no centro da cidade quando bateu em um carro Fiat Palio próximo ao predio do Detran. O carro trafegava pelo Avenida Castelo Branco. O boletim foi registrado pelo filho do idoso, mas ele não soube informar como foi dinâmica do acidente.

O idoso bateu a cabeça no asfalto e ficou com uma lesão aparente na região. Na ocasião, ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e havia sido encaminhado para uma unidade de saúde de São Gabriel do Oeste. Porém, o idoso foi transferido depois para a Santa Casa de Campo Grande.