Campanha do Agasalho da Águas Guariroba faz doação de 4 toneladas de roupas para 20 comunidades e instituições da Capital

Em sua 19ª edição, a Campanha do Agasalho da Águas Guariroba entregou 4 toneladas de roupas e cobertas para 20 comunidades e instituições de Campo Grande neste fim de semana.

As doações das roupas e agasalhos foram feitas pelos colaboradores da concessionária e a ação do fim de semana foi realizada pelo time de Voluntariado da Águas Guariroba.

“Estamos muito felizes, pois este ano arrecadamos 4 toneladas. Uma campanha que começamos em março e os colaboradores se uniram para realizar essa entrega”, comentou o gestor de Responsabilidade Social da concessionária, Jhonatan Passos.

Em 19 anos de história, a Campanha do Agasalho da Águas Guariroba já arrecadou e doou mais de 90 toneladas nesse tempo de iniciativa.

“É tudo de doação. São colaboradores que além de fazerem essa doação, também se unem para fazer essa entrega. A gente se conecta com Campo Grande de diversas formas, através da água, do saneamento e também através da solidariedade”, afirma o diretor-presidente da concessionária, Gabriel Buim.

Os voluntários carregaram um caminhão e quatro caminhonetes com as doações que estavam armazenadas na sede administrativa da concessionária. Em seguida, grupos se dividiram para realizar as entregas nas comunidades de diversos bairros da Capital.

“Com essa iniciativa da Águas Guariroba, nós estamos trazendo amor para quem tem frio e para quem não tem um casaco para enfrentar esse inverno que vem chegando”, Felipe Jara, agente de saneamento e voluntário que colaborou na doação.

Uma das instituições que receberam doação foi a Associação de Moradores do bairro Estrela Dalva, que fará uma ação para repassar essas roupas e agasalhos aos moradores que mais precisam.

“Gratidão a Águas Guariroba por tamanha doação aos moradores do Estrela Dalva”, agradeceu Luis Fernando, presidente da associação.

