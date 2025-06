Polca-rock é pedrada!

Festival Engepar Viva Campo Grande reúne neste sábado, dia 14, artistas regionais em homenagem a Geraldo Roca

Símbolo da identidade musical sul-mato-grossense, a polca-rock será celebrada em grande estilo no próximo dia 14 de junho, com a realização da 8º edição do Festival Engepar Viva Campo Grande. A “Noite da Polca-rock” reunirá três nomes fundamentais do gênero – Jerry Espíndola, Rodrigo Teixeira e a banda Vozmecê – em uma homenagem especial ao compositor Geraldo Roca, um dos precursores desse som que mistura a ternária polca paraguaia com o universo do rock. O encontro acontece na Cervejaria Canalhas, a partir das 19h.

O festival, que contará com diversas atrações, terá como ponto alto a homenagem ao compositor Geraldo Roca, que completaria 71 anos no dia 9 de junho. Considerado um dos grandes influenciadores da polca-rock, Roca será lembrado ao longo de toda a programação, com interpretações de suas composições e referências em cada apresentação. Além das homenagens, o público poderá conferir músicas autorais dos artistas participantes, sempre conectando a memória de Roca com a nova geração da música sul-mato-grossense.

Além de canções autorais e de outros compositores sul-mato-grossenses, os três shows da noite trarão releituras especiais de obras de Geraldo Roca, em uma homenagem que atravessa gerações. Jerry Espíndola interpretará a clássica e setentista “Japonês Tem Três Filhas”, enquanto Rodrigo Teixeira resgatará seu arranjo ternário para o funk “Mais Respeito”. Já o grupo Vozmecê propõe uma nova roupagem para “Salvação”. “Além das músicas do nosso álbum Tropicapolca, vamos interpretar composições de Geraldo Roca, Tetê Espíndola, Alzira E e Almir Sater, misturando viola caipira e rock alternativo”, antecipa Pedro Fattori, vocalista do Vozmecê.

Identidade Músical

Fortemente enraizada na cultura do Paraguai, a polca junto com suas derivações, como a guarânia e o chamamé, ultrapassa fronteiras e marca presença também no norte da Argentina e no centro-sul de Mato Grosso do Sul. Esses gêneros musicais carregam aspectos fundamentais da identidade cultural da região e vêm, ao longo do tempo, sendo incorporados à produção musical brasileira.

Fruto do diálogo entre tradição e experimentação, a polca-rock é um gênero musical tipicamente sul-mato-grossense que surge da fusão entre a polca paraguaia, com sua base rítmica ternária e melodia característica e elementos do rock’n’roll, como guitarras distorcidas, bateria marcada e uma linguagem mais urbana. Essa mistura dá origem a um som singular, que respeita as raízes latino-americanas ao mesmo tempo em que dialoga com a modernidade e o espírito contestador do rock.

O termo ganhou força nos anos 1980, impulsionado por artistas como Geraldo Roca, Jerry Espíndola e Paulo Simões, que passaram a experimentar essa combinação em suas composições. De lá para cá, a polca-rock se consolidou como expressão autêntica da identidade musical de Mato Grosso do Sul e segue influenciando novas gerações de músicos. Mais do que um estilo, ela representa uma ponte entre passado e presente, entre campo e cidade, entre tradição e inovação.

“A polca-rock vem voltando com tudo na cena musical sul-mato-grossense, com vários artistas compondo e também tocando ‘Colisão’, trazendo uma renovação pra música, que é um símbolo da polca-rock. Vamos incluir músicas do Roca no repertório dos shows, o que dá um tempero especial pra essa noite em que comemoramos a música autoral de Mato Grosso do Sul”, afirma Jerry Espíndola, artista, cantor, compositor e também organizador do evento.

Rodrigo Teixeira destacou para o Jornal O Estado, que a polca-rock é um gênero singular e relevante para a identidade musical do MS por sua conexão com a América do Sul, especialmente com as regiões de influência guaranítica. “A polca-rock reforça a nossa ligação com artistas paraguaios e argentinos e mostra que pertencemos a um corredor cultural comum que percorre lugares como Assunção, Formosa, Resistência, Corrientes… Ao mesmo tempo, revela que temos um som próprio, com nossa marca e particularidades”.

Polca-rock da nova geração

Um dos principais motivadores da “Noite da Polca-rock” é o envolvimento crescente de uma nova geração de músicos sul-mato-grossenses com o gênero. Bandas e artistas como Vozmecê, Franke, Marcela Mar, Lezz, John Caetano e Ossuna Braza vêm incorporando em suas composições a sonoridade híbrida que caracteriza a polca-rock. Essa renovação mostra que, mais do que manter viva uma tradição, a polca-rock segue em constante reinvenção, conquistando espaço na cena contemporânea e fortalecendo a identidade musical do Estado.

Pedro Fattori, integrante da banda Vozmecê, adiantou ao Jornal O Estado que, para o festival, o grupo levará ao palco músicas autorais do álbum Tropicapolca, além de duas composições de Geraldo Roca – “Cidade Média” e “Salvação”. O repertório incluirá ainda interpretações próprias para canções de Tetê Espíndola, Alzira E e Almir Sater, unindo elementos da viola caipira ao rock alternativo, numa fusão que marca a proposta estética do grupo.

“Conhecemos a obra de Roca tocando no evento “Folk in Casa” em que vários artistas da cena fizeram um evento cantando as músicas dele, em 2019 no bar Genuíno. Desde esse contato, sentimos forte identificação pelo aspecto áspero, satírico e crítico de suas letras. Para além da Polca rock, a lírica ácida de Roca sobre o cotidiano sul-mato-grossense foi uma grande inspiração para nossas próprias composições”, destaca o músico.

Fattori explicou também que o conceito de “glocalização” sempre foi um dos pilares da produção artística do grupo, marcado pela fusão entre estéticas locais e influências globais, tanto nos arranjos quanto nas temáticas abordadas nas letras. “Cante sua aldeia e serás universal”, afirmou o músico, citando o princípio que orienta o trabalho da banda. Segundo ele, o encontro com a polca-rock aconteceu de forma natural: “Quando descobrimos o movimento da Polca Rock, já estávamos fazendo um som bastante parecido e isso inspira em nossa carreira”.

Carreira solo

O evento também marca o retorno de Rodrigo Teixeira à carreira solo, um momento aguardado com entusiasmo pelo artista. Na “Noite da Polca-rock”, ele estará acompanhado por Alex Cavalheri (teclado), Ton Alves (guitarra), Rafa Oliveira (baixo) e Adriel Santos (bateria). Para a reportagem, Rodrigo ressalta a importância dessa apresentação.“Voltar ao trabalho solo é sempre um recomeço. A ideia é voltar para a estrada com tudo, e este show veio para preparar o público e a banda para os próximos passos”, revela o artista.

Rodrigo explicou que interpretará a música “Mais Respeito”, de Geraldo Roca, com um arranjo próprio durante o festival. A versão polca-rock dessa canção foi gravada no álbum Polck, lançado entre 2003 e 2004. O músico revelou que sentiu no funk original de Roca uma grande adaptabilidade ao ritmo ternário, o que o motivou a criar essa versão, que agora será apresentada com uma pegada ainda mais intensa.

Além das homenagens a Roca, Rodrigo adiantou que deve incluir no repertório uma balada inédita, intitulada “Estação Central”, composta logo após a morte do compositor. “Essa música é praticamente inédita e nunca foi gravada”, afirma. Ele também mencionou a possibilidade de apresentar outras composições inéditas, além de clássicos de seus discos Polck e do álbum gravado com a banda Mandioca Loca.

A 8º edição do Festival Engepar Viva Campo Grande dá continuidade à iniciativa da empresa Engepar Engenharia de fomentar e apoiar a cultura e o cenário musical da capital e do Estado de Mato Grosso do Sul.

Serviço: O 8° Festival Engepar Viva Campo Grande será realizado no próximo dia 14 de junho (sábado) na Cervejaria Canalhas a partir das 19h. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla (www.sympla.com.br/).

Amanda Ferreira