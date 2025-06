Colaboradores da Águas Guariroba participam de campanha para doação de sangue

Em alusão ao “Junho Vermelho”, mês que incentiva a doação de sangue, o comitê de Voluntariado e a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio) da Águas Guariroba realizaram uma ação de doação de sangue na última semana.

Em parceria com o Hemosul, cerca de 30 colaboradores da Central de Serviços e da Sede Administrativa da concessionária se reuniram em duas turmas para doação na última sexta-feira (6).

“Muito importante a empresa endossar esse tipo de ação e incentivar os colaboradores a participarem. Com certeza é mais uma iniciativa que vai fazer a diferença para a cidade, em nome da Águas Guariroba”, comentou Gabriel Carvalho, trainee da concessionária que participou da campanha de doação.

Em conjunto a ação, o setor de Responsabilidade Social da concessionária montou um ponto de apoio entregando água e chocolate aos colaboradores e toda população que foi ao Hemosul doar sangue naquele dia.

“Todos os anos realizamos essa ação do Junho Vermelho com nossos voluntários que se mobilizam. Faz parte do compromisso da empresa com Campo Grande, fazendo o bem a quem precisa”, completa Fernanda Lima, analista de Responsabilidade Social da concessionária.

