Campanha: Dia D de combate ao aedes aegypti acontece hoje na feira central em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas (SMS), promoverá nesta quarta(13) o “Dia D Municipal de Combate ao Aedes aegypti”. Essa ação acontece na Feira Central Turística do município, das 18h às 21h.

No local haverá diversas informações, além de conscientização da população com estandes educativos, blitz, abordagens e distribuições de materiais sobre o tema, entre outras.

O Ministério da Saúde já emitiu um alerta de risco de epidemia das doenças causadas pelo mosquito, sendo uma preocupação em todo o país, com vários municípios já vivenciando esse cenário.

A Feira Central fica localizada na Avenida Rosário Congro, área central da cidade.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.