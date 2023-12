Agendamento de quiosques no balneário municipal para o natal está aberto

Pessoas interessadas em utilizar os quiosques do Balneário Municipal de Três Lagoas devem realizar o agendamento do espaço a partir de hoje (11).

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (SEDECTT) informou que para fazer o agendamento é necessário comparecer à administração do local e realizar a reserva mediante pagamento prévio. A reserva presencial se faz necessária devido à grande demanda no feriado de Natal.

Após o Natal será montada a estrutura do Balneário para o Esquenta do Réveillon marcado para o dia 30 de dezembro.

Gratuidade na entrada

A gratuidade para a entrada no Balneário Municipal vai se estender até o dia 29 de fevereiro de 2024, conforme decreto nº 350/2021 prorrogado.

O Local fica na Avenida Jamil Jorge Salmão de segunda a sexta-feira, das 08h às 11 e das 13h às 18h.

