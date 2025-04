100 Dias de Mandato: Dr. Victor Rocha reforça liderança e amplia ações pela saúde em Campo Grande

Os primeiros 100 dias do segundo mandato do vereador Dr. Victor Rocha na Câmara Municipal de Campo Grande são marcados por avanços concretos na saúde pública, projetos de lei aprovados e reconhecimento popular. Reeleito em 2024 com 5.355 votos, Dr. Victor Rocha teve um crescimento de 147% em relação à sua votação anterior (2.163 votos), consolidando uma das trajetórias eleitorais mais expressivas da capital. A votação histórica refletiu o reconhecimento da população ao trabalho realizado especialmente na área da saúde. Em fevereiro deste ano, ele também foi escolhido líder do PSDB na Câmara, posição que reforça seu protagonismo político e capacidade de articulação.

“Nestes primeiros 100 dias de mandato, nosso compromisso com a saúde pública se intensificou ainda mais. Cada lei aprovada, cada atendimento na Casa Rosa e cada visita técnica que realizamos têm um objetivo muito claro: cuidar das pessoas com dignidade e promover um SUS mais forte, justo e acessível. Seguimos firmes, ouvindo a população, construindo soluções e trabalhando com responsabilidade para transformar a vida de quem mais precisa”, afirmou o parlamentar tucano.

Luta por uma saúde pública de qualidade – Com uma atuação firme em defesa do SUS e das instituições que atendem a população, Dr. Victor Rocha participou de audiência pública na Assembleia Legislativa em defesa da Santa Casa, alertando para a crise financeira do hospital e cobrando soluções concretas para a continuidade dos atendimentos.

Na última segunda-feira (07/04), o vereador também realizou uma visita técnica ao Hospital de Câncer Alfredo Abrão, onde foi recebido por Amilton Fernandes Alvarenga, diretor-presidente da unidade, na oportunidade foi colocado à disposição 20 leitos voltados ao atendimento clínico geral. A iniciativa tem como foco contribuir com o sistema público de saúde, que enfrenta superlotação e uma grande demanda reprimida de pacientes aguardando internação.

Como presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara, Dr. Victor Rocha tem liderado debates, fiscalizações e articulações para melhorias efetivas no sistema de saúde municipal.

Duas Leis de autoria do vereador Dr. Victor Rocha que já estão em vigor nos 100 primeiros dias

Lei nº 7.387, de 17 de março de 2025 – Determina que as unidades de saúde ofereçam acomodação separada para mães que sofreram natimorto ou óbito fetal, promovendo um atendimento mais digno e acolhedor, sem gerar custos adicionais aos hospitais.

Lei nº 7.368, de 6 de janeiro de 2025 – Institui o Dia do Conselheiro de Saúde, a ser comemorado em 25 de abril, valorizando os profissionais que atuam na fiscalização e construção de políticas públicas de saúde no município.

Projetos de Lei aprovados nos 100 primeiros dias – Dr. Victor Rocha se destacou como um dos vereadores mais produtivos neste início de mandato, com diversos projetos de lei de impacto social já aprovados e aguardando sanção da Prefeitura de Campo Grande:

Programa de Acesso Universal a Exames de Diagnóstico (PL 11.353/24): amplia o acesso da população a exames pelo SUS, com foco na prevenção e diagnóstico precoce de doenças.

Atendimento Integral à Mulher com Endometriose (PL 11.464/24): garante encaminhamento rápido a serviços especializados, reduzindo o tempo de espera e as complicações clínicas.

Semana de Conscientização sobre a Herpes-Zóster (PL 11.382/24): promove ações educativas sobre a doença, especialmente voltadas ao público idoso.

Estabelece a Política Municipal de Assistência Integral às Pessoas com Erisipela (PL 11.454/24) A proposta visa garantir a disseminação de informações, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento adequado e reabilitação de pacientes acometidos pela doença, buscando reduzir os índices de morbidade, mortalidade e sequelas decorrentes da enfermidade.

Casa Rosa: mais de 9 mil atendimentos e referência nacional

Além da atuação legislativa, Dr. Victor Rocha segue como médico voluntário da Casa Rosa, projeto que já ultrapassou 9 mil atendimentos gratuitos pelo SUS e diagnosticou 180 casos de câncer de mama, com mais de três anos de atuação. O projeto zera filas de consultas, exames, punções e biópsias, beneficiando mulheres da capital e do interior com atendimento humanizado e ágil.

Somente nestes primeiros 100 dias, dezenas de mulheres foram atendidas em mutirões de saúde, com diagnóstico e encaminhamento imediato para tratamento. A Casa Rosa é hoje modelo nacional de prevenção e acolhimento no combate ao câncer de mama.

Casa Azul: novo projeto amplia atendimento à população

Inspirado no sucesso da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha implantou o projeto da Casa Azul, que oferece atendimento especializado para homens, com foco na prevenção do câncer de próstata.

Além dos mutirões, os atendimentos são realizados semanalmente:

Na Casa Rosa – Santa Casa (Av. Mato Grosso, 421 – entrada pelo portão lateral do Hospital da Saúde)

Na Casa Rosa – Tijuca (Rua Apetubas, 181 – Tijuca II)

