Barbosinha admite saída do PSD e pode se filiar ao Republicanos ao lado de Beto Pereira

O vice-governador também destacou que sua decisão já foi comunicada ao senador Nelsinho Trad

O vice-governador de Mato Grosso do Sul, Barbosinha (PSD), confirmou que deve deixar o PSD até o fim deste mês e revelou que o Republicanos é um dos destinos possíveis. A mudança partidária pode ocorrer junto com o deputado federal Beto Pereira.

Ao Jornal O Estado, Barbosinha afirmou que a saída do PSD já é uma decisão tomada, embora as negociações sobre o novo partido ainda estejam em andamento. Segundo ele, a definição depende da construção política e da formação de chapas para as eleições.

“Nós ainda estamos dialogando, conversando, porque isso demanda construção de chapas, formação de partido. Mas uma certeza é que efetivamente eu deixo o PSD. E o Republicanos pode ser um desses destinos”, afirmou.

O vice-governador também destacou que sua decisão já foi comunicada ao senador Nelsinho Trad, liderança do PSD no Estado. De acordo com Barbosinha, a relação entre os dois permanece positiva e a mudança não interfere nos projetos políticos do senador.

“O Nelson é amigo, parceiro. Ele sabe que a saída é por contingência de momento, mas continua no projeto dele de senador da República dentro do PSD, independente da nossa permanência ou não no partido”, disse.

Questionado sobre prazos, Barbosinha foi direto: a desfiliação deve ocorrer até o final deste mês.

Sobre seu futuro político, ele afirmou que segue trabalhando ao lado do governador Eduardo Riedel e não descartou permanecer como vice em uma eventual chapa futura.

“Nós continuamos trabalhando e, se permanecer como companheiro de chapa do governador Eduardo Riedel, me sinto muito honrado”, declarou.

Barbosinha ressaltou ainda que a escolha do novo partido leva em conta diversos fatores, como a formação de chapas competitivas para deputado federal e estadual e o tempo de televisão da legenda.

Ele também indicou que a possível ida para outro partido pode acontecer ao lado de outros aliados, entre eles o deputado federal Beto Pereira.

“Eu indo, eu também devo levar alguns companheiros também junto comigo. O deputado Beto Pereira, por exemplo, pode ser um desses companheiros”, disse.

Indagado sobre a possibilidade de uma filiação conjunta com o deputado federal ao Republicanos, Barbosinha respondeu: “Pode ser um caminho. Isso não é certeza, porque o deputado Beto também tem um grupo político dentro do PSDB, mas existe essa possibilidade”, concluiu.

Por Brunna Paula